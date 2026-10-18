Кучеров прервал 6-матчевую серию без голов и оформил дубль в ворота «Ванкувера»
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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров забросил две шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувер Кэнакс». Дубль россиянина позволил его команде отыграть отставание в две шайбы и в итоге одержать победу со счётом 4:2. Встреча прошла 17 октября на домашней арене «молний».
Начало матча осталось за гостями. «Ванкувер» открыл счёт в первом периоде, а в начале второго увеличил преимущество. Однако Кучеров сумел переломить ход встречи, сначала отличившись в большинстве на седьмой минуте второго периода, а затем оформив дубль и восстановив равновесие.
Таким образом, 33-летний российский форвард прервал шестиматчевую безголевую серию. После восьми встреч нынешнего сезона на его счету десять результативных баллов — три шайбы и семь голевых передач.
Ранее Life.ru рассказывал, что «Вашингтон» одержал победу над «Нью-Джерси» в матче НХЛ. Александр Овечкин отметился голевой передачей, а одну из шайб «Дэвилз» забросил российский форвард Арсений Грицюк.