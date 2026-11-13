Президент UFC Дана Уайт назвал нелепой и глупой массовую драку российского бойца Усмана Нурмагомедова с бывшим чемпионом организации Мерабом Двалишвили в Абу-Даби. По словам руководителя промоушена, подобные конфликты вредят репутации спортсменов и всего бойцовского бизнеса.

«Это абсолютно нелепо и глупо. Они все в тюрьме. Это не то место, где можно вести себя безрассудно», — заявил Уайт на пресс-конференции перед турниром UFC 334.

Позднее глава UFC вновь прокомментировал произошедшее, подчеркнув, что уличные разборки недопустимы для профессиональных спортсменов.

Уайт также ответил на вопрос о возможном переходе Нурмагомедова в UFC. По его словам, россиянин по-прежнему связан контрактными обязательствами с PFL, а переговоров о его подписании крупнейший ММА-промоушен пока не ведёт. Таким образом, говорить о возможных последствиях драки для карьеры спортсмена в UFC преждевременно.

Тем временем организаторы турнира Real American Freestyle, который должен пройти 14 ноября в Абу-Даби, сообщили, что Усман Нурмагомедов не сможет присутствовать на мероприятии. Двалишвили же планировал провести борцовскую схватку с бывшим претендентом на титул UFC Марлоном Мораесом.

Ранее Life.ru рассказывал, что Двалишвили обвинил Усмана Нурмагомедова и его окружение в групповом нападении. Инцидент произошёл 11 ноября в холле гостиницы, где грузинский спортсмен давал интервью. На распространившихся кадрах видно, как россиянин подходит к сопернику и бьёт его ладонью по лицу, после чего начинается массовая потасовка. Сам Двалишвили утверждал, что его и друга атаковали со спины, а после случившегося показал окровавленное лицо.

Сегодня стало известно о возможном аресте Нурмагомедова и других участников драки на полгода. При этом Двалишвили отпустили на свободу.