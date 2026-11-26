Клиенты известной мебельной фабрики «Мария» пожаловались на многомесячные задержки поставок оплаченных гарнитуров, ошибки при сборке и многочисленные дефекты. Некоторым покупателям приходится самостоятельно устранять последствия потопов, другие не могут завершить ремонт и переехать в собственное жильё. Только с начала 2026 года к предприятию предъявили арбитражные иски более чем на 65 миллионов рублей, выяснила SHOT ПРОВЕРКА.

Так, петербуржец Вячеслав ждёт часть своего заказа ещё с февраля 2025 года. По словам мужчины, изготовленные шкафы стоимостью 100–150 тысяч рублей не соответствуют необходимым размерам, между мебелью и потолком остались щели, а кухонную вытяжку установили задом наперёд. Клиент утверждает, что после публикации видеороликов с жалобами фабрика закрыла комментарии в социальных сетях.

Другая семья из Северной столицы потратила на мебель более 800 тысяч рублей, однако из-за ошибок в размерах шкафов и задержки поставки гарнитура для ванной супруги с двумя детьми, по их словам, вынуждены продолжать снимать квартиру.

С аналогичными проблемами столкнулся житель Саратова, заказавший кухню за 800 тысяч рублей. Мужчина пожаловался на разбитую посудомоечную машину, бракованный духовой шкаф и повреждённые карнизы. А москвичке, заплатившей за кухню около миллиона рублей, изготовили шкаф, в который не поместился холодильник, хотя замерщик приезжал к ней дважды.

На фоне жалоб покупателей фабрика демонстрирует отрицательные финансовые результаты. Согласно бухгалтерской отчётности, за 2025 год чистый убыток ООО «Мебельная фабрика Мария» составил около 985 миллионов рублей, а связанной с ней компании «Мария Хоум» — почти 610 миллионов. Таким образом, совокупные потери двух предприятий приблизились к 1,6 миллиарда рублей.

Только в 2026 году фабрика выступила ответчиком по 11 арбитражным делам на общую сумму 65,6 миллиона рублей. По сведениям SHOT ПРОВЕРКИ, за последние десять лет к двум компаниям предъявили 59 арбитражных исков примерно на 133 миллиона рублей. При этом сумма исковых требований не равнозначна размеру взысканной судом задолженности.

Ранее Life.ru сообщал, что в Госдуму внесли законопроект об уточнении сроков подачи исков за бракованные товары. Поправки призваны устранить неоднозначность судебной практики при рассмотрении споров между продавцами и покупателями.