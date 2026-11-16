В России предложили уточнить сроки обращения в суд из-за некачественных товаров. Правительство внесло в Госдуму законопроект, который позволит покупателям предъявлять иски к продавцам после окончания установленного срока обнаружения недостатков, если сам дефект был выявлен вовремя.

Инициатива предусматривает поправки в статью 477 Гражданского кодекса РФ. Они должны разграничить два понятия: период, в течение которого покупатель может обнаружить недостатки товара, и срок исковой давности, отведённый для судебной защиты нарушенных прав.

Сейчас, если на товар не установлена гарантия, недостатки по общему правилу необходимо обнаружить в разумный срок, не превышающий двух лет со дня покупки. Однако на практике суды иногда рассматривают этот период как предельный срок для подачи иска, даже если брак обнаружился раньше.

Законопроект призван устранить такую неопределённость. Покупатель сможет обратиться в суд после истечения периода выявления недостатков, если обнаружил дефект в предусмотренные законом сроки и не пропустил срок исковой давности. По общему правилу он составляет три года с момента, когда человек узнал или должен был узнать о нарушении своего права.

Отдельное внимание уделено уведомлению продавца. Днём обнаружения недостатков предлагается считать дату, когда покупатель сообщил о них магазину. Если уведомление не было направлено своевременно, покупателю придётся самостоятельно доказывать в суде, что дефект выявлен в установленный срок.

Основанием для разработки документа стало постановление Конституционного суда от 9 июня 2026 года. Суд признал действующие положения статьи 477 ГК РФ частично не соответствующими Конституции, поскольку они допускают неоднозначное толкование сроков защиты прав покупателей.

Авторы инициативы рассчитывают, что поправки сделают рассмотрение споров о некачественных товарах более предсказуемым и помогут соблюсти баланс интересов продавцов и покупателей.

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