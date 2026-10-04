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Регион
Опубликовано 4 октября, 06:02

Кулбергс после выборов в Сейм Латвии сделал выпад в адрес России

Обложка © ТАСС / EPA / TOMS KALNINS

Обложка © ТАСС / EPA / TOMS KALNINS

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс после выборов в Сейм заявил о сохраняющейся «угрозе со стороны восточного соседа» и призвал Европу активнее поддерживать страны восточного фланга НАТО. Его слова приводит литовский портал LRT.

На вопрос журналиста о том, какое послание он хотел бы адресовать России после голосования, Кулбергс заявил, что восточный фланг альянса сейчас «сильнее, чем когда-либо».

«Мы сильнее, чем когда-либо. Я думаю, что восточный фланг НАТО, страны Балтии, Финляндия, Польша и Румыния показали, что мы вкладываем в оборону больше, чем почти кто-либо в Европе», — сказал латвийский премьер.

По словам Кулбергса, при этом «угроза со стороны восточного соседа остаётся». Он считает, что другим европейским государствам следует поддерживать страны региона, поскольку те финансируют оборонные расходы в том числе за счёт заимствований.

«Нам нужна сильная экономика, если мы хотим сохранить сильную границу Европейского союза», — добавил политик.

Заявление прозвучало на фоне подсчёта голосов на выборах в Сейм. «Объединённый список» Кулбергса уверенно вышел вперёд, однако для формирования правительства премьеру всё равно потребуются партнёры по коалиции.

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Ранее Life.ru сообщал, что партия Кулбергса вышла в лидеры на выборах в Сейм после начала подсчёта голосов. На раннем этапе она значительно опережала ближайших конкурентов. В голосовании приняли участие не менее 788 044 человек — 50,59% граждан, имеющих право голоса. Явка оказалась ниже, чем на парламентских выборах 2022 года, когда она составляла 59,41%.

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Виталий Приходько
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