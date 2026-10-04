Партия премьера Латвии лидирует на выборах в Сейм

Партия премьер-министра Латвии Андриса Кулбергса «Объединённый список» вышла в лидеры после начала подсчёта голосов на выборах в Сейм. По последним опубликованным данным ЦИК, политическая сила набирает 31,273%.

На втором месте пока находится партия «Латвия на первом месте» с 13,178%. Следом идут «Прогрессивные», которые получают 12,379%. «Новое единство» набирает 8,042%.

Речь идёт лишь о первых результатах. К 01:14 4 октября на странице подсчёта ЦИК были учтены 33 971 избиратель, поэтому расстановка сил и проценты ещё могут измениться по мере поступления новых протоколов.

Всего на 100 мест в 15-м Сейме претендуют представители 14 партий. Для прохождения в парламент политической силе необходимо получить не менее 5% голосов.

В голосовании приняли участие не менее 788 044 человек — 50,59% граждан, имеющих право голоса. Явка оказалась ниже, чем на парламентских выборах 2022 года, когда она составляла 59,41%.

Ранее Life.ru рассказывал, что непосредственно перед голосованием объединение «Суверенная власть / Младолатыши» занимало второе место в опросах, набирая 9,4%, тогда как «Объединённый список» Кулбергса поддерживали 14,4% респондентов.