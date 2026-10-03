В Латвии 3 октября голосуют на выборах в Сейм. Вся кампания прошла под знаком жёсткого давления на партию «Суверенная власть» — единственную силу, защищающую интересы русского населения страны. Об этом пишет издание «Взгляд»

«Суверенную власть» основала бывшая парламентарий, а ныне депутат рижского горсобрания Юлия Степаненко. Партия обещает вернуть русским Латвии право учить детей на родном языке и при этом дистанцировалась от кампании по очернению России.

Главным раздражителем для властей стал союз «Суверенной власти» с объединением «Младолатыши». Рижский политолог Данута Дембовская считает, что именно это напугало правящие силы: «Социальный протест, объединяющий латышей и русских, куда опаснее, чем просто «русская партия» с намеками на сотрудничество с «путинским режимом». По её словам, образ врага выгоден политикам, которые строят коалицию «против».

За считанные дни до выборов доходами Степаненко разом занялись сразу несколько ведомств. Поводом стали денежный перевод и подаренная ей отцом, бизнесменом Сергеем Федотовым, квартира в Риге. При этом её декларации годами находились в открытом доступе и ни у кого не вызывали вопросов. Самого Федотова, живущего в Подмосковье, внесли в чёрный список и запретили ему въезд в Латвию.

Несмотря на давление, партия не сдаётся. По свежим опросам, за объединение «Суверенная власть/Младолатыши» готовы проголосовать 9,4% избирателей — это второй результат в предвыборной гонке. Первое место занимает «Объединённый список» (Apvienotais saraksts) — за него были готовы проголосовать 14,4% опрошенных.

Ранее Life.ru сообщал, что в Риге планировали провести пикет против полного перевода школ на латышский язык. Акцию у здания Сейма готовила Латвийская ассоциация в поддержку школ с обучением на русском. В организации заявляли, что отказ от обучения на родном языке лишает русскоязычных детей возможности получать общее образование, и расценивали это как намеренную ассимиляцию.