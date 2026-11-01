В Республиканской и Демократической партиях США набирают влияние политические силы, которые не считают поддержку Украины приоритетной задачей. Киев рискует потерять привычную двухпартийную поддержку в Вашингтоне, поскольку противники дальнейшей помощи появляются по обе стороны американского политического спектра. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в материале для издания «Гордон»*.

По словам экс-министра, украинские власти и европейские союзники уже допустили серьёзную ошибку, недооценив движение MAGA, которое из сравнительно небольшой группы сторонников Дональда Трампа превратилось во влиятельную силу внутри Республиканской партии.

«Когда-то Украина вместе с остальными европейскими странами проспала становление MAGA, которая начиналась с небольшой радикальной фракции Республиканской партии, а затем, по факту, захватила Республиканскую партию», — отметил Кулеба.

Теперь, считает бывший глава МИД, похожие процессы разворачиваются среди демократов. Он обратил внимание на усиление левого крыла партии, в частности политиков, связанных с движением «Демократические социалисты Америки». По его оценке, эта группа постепенно укрепляет позиции и может всё заметнее влиять на внешнеполитические приоритеты демократов.

В качестве примера Кулеба напомнил о событиях времён президентства Джо Байдена. Тогда группа конгрессменов-демократов выступила с инициативой пересмотреть подход к украинскому конфликту и призвала администрацию активнее добиваться дипломатического урегулирования. После негативной реакции Белого дома авторы письма отозвали его.

Экс-министр считает, что за прошедшее время влияние представителей левого крыла Демократической партии только увеличилось. По его мнению, для них помощь Киеву не является столь же важной задачей, как для традиционных сторонников внешнеполитического курса Вашингтона.

«И ни те, ни другие не за нас», — констатировал Кулеба.

Он подчеркнул, что главная проблема заключается не в отдельных политиках или конкретных решениях американской администрации, а в постепенном изменении внутрипартийного баланса сил.

«Проблема в том, что внутри обеих партий (а мы всегда гордились именно двухпартийной поддержкой в Соединённых Штатах) растут силы, для которых поддержка Украины вообще не является важной задачей. В Республиканской партии они уже укрепились, а в Демократической — набирают силу», — пояснил бывший министр.

При этом речь идёт об оценке Кулебы, а не о полном отказе обеих американских партий от поддержки Украины. Среди республиканцев и демократов сохраняются политики, выступающие за продолжение помощи Киеву. Однако внутрипартийные разногласия способны осложнять согласование новых пакетов финансирования и военной поддержки.

Ранее Life.ru сообщал, что Дмитрий Кулеба признал достижение Украиной предела международной поддержки. Экс-глава украинского МИД заявил, что Киев уже получает максимально возможный объём помощи от западных партнёров и не видит источников для её существенного увеличения. Среди основных препятствий он назвал экономические трудности союзников, внутриполитическую нестабильность в Европе и снижение интереса США к дополнительному финансированию Украины.

Больше новостей об отношениях Украины и США, международной дипломатии и американской политике — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.