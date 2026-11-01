Президент США Дональд Трамп считает, что конфликт между Россией и Украиной завершится в обозримом будущем. Такой прогноз американский лидер озвучил во время общения с журналистами в своём имении Мар-а-Лаго во Флориде.

«Думаю, конфликт между Украиной и Россией завершится в не таком далёком будущем», — сказал глава Белого дома.

Конкретных сроков завершения боевых действий Трамп не назвал. В ходе того же разговора президент США также выразил готовность пригласить Владимира Зеленского на декабрьский саммит G20.

При этом госсекретарь США Марко Рубио оценил перспективы скорого урегулирования гораздо осторожнее. По итогам встречи глав МИД стран G20 в Атланте он сообщил, что пока не видит оснований говорить о близости мирного соглашения между Москвой и Киевом.

Тем временем Россия и США согласовывают дату нового раунда трёхсторонних переговоров с участием Украины. Как сообщил 30 октября помощник президента РФ Юрий Ушаков, встречу рассчитывают провести в ноябре в Абу-Даби, однако окончательные сроки ещё не определены.

Одной из центральных тем предстоящих консультаций должны стать взаимные гарантии безопасности для России и Украины. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее пояснял, что Москва добивается полноценного мирного соглашения, а не временной остановки боевых действий.

Ранее Life.ru рассказывал о предыдущих раундах переговоров России, США и Украины. В январе и феврале 2026 года делегации дважды встречались в Абу-Даби, после чего консультации продолжились в Женеве. Одним из результатов стала договорённость об обмене 157 военнопленных с каждой стороны, однако ключевые разногласия урегулировать не удалось. Более того, в Кремле предупреждали, что первый раунд возобновлённого диалога вряд ли принесёт серьёзные решения.