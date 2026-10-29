Кулебяка, рассольник и палтус: Раскрыто меню для высоких гостей из Африки в Кремле

Участников рабочего обеда форума «Россия — Африка» в Москве угощали блюдами русской кухни, предусмотрев вегетарианские альтернативы почти для каждого угощения. Подробности меню рабочего обеда раскрыл журналист кремлёвского пула Александр Юнашев в своём канале «Юнашев LIVE».

На закуску участникам предложили салат из печени трески с перепелиными яйцами. Те, кто не ест рыбу, могли выбрать карпаччо из свёклы с битыми огурцами и тофу. Следующей подачей стала кулебяка с лососем, альтернативой которой выступил пирог с кремом из пастернака.

Без традиционного русского супа тоже не обошлось. В меню вошёл рассольник с говядиной, а для гостей, предпочитающих блюда без мяса, приготовили вегетарианский борщ. В качестве основного блюда предлагали мурманского палтуса или утиную ножку. Третьим вариантом стали томаты, фаршированные рисом и овощами.

Десертная часть состояла из двух позиций. Можно было выбрать яблочный пирог с вишней и ванильным мороженым либо кокосовую панна-котту с пряной смородиной и дикими ягодами.

Юнашев обратил внимание на необычную для официальных приёмов деталь: в каждой смене блюд организаторы предусмотрели вегетарианский вариант. По его словам, подобная вариативность встречается далеко не на каждом торжественном мероприятии.

Ранее президент России Владимир Путин угостил руководителей африканских делегаций российским мороженым во время знакомства с выставкой «Платформа суверенного развития». Для иностранных гостей подготовили несколько отечественных десертов, в том числе вологодский пломбир и мороженое «Коровка из Кореновки».