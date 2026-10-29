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Опубликовано 29 октября, 16:51

Кулебяка, рассольник и палтус: Раскрыто меню для высоких гостей из Африки в Кремле

Журналист Юнашев: Гостей форума «Россия — Африка» кормили русской кухней

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Участников рабочего обеда форума «Россия — Африка» в Москве угощали блюдами русской кухни, предусмотрев вегетарианские альтернативы почти для каждого угощения. Подробности меню рабочего обеда раскрыл журналист кремлёвского пула Александр Юнашев в своём канале «Юнашев LIVE».

На закуску участникам предложили салат из печени трески с перепелиными яйцами. Те, кто не ест рыбу, могли выбрать карпаччо из свёклы с битыми огурцами и тофу. Следующей подачей стала кулебяка с лососем, альтернативой которой выступил пирог с кремом из пастернака.

Без традиционного русского супа тоже не обошлось. В меню вошёл рассольник с говядиной, а для гостей, предпочитающих блюда без мяса, приготовили вегетарианский борщ. В качестве основного блюда предлагали мурманского палтуса или утиную ножку. Третьим вариантом стали томаты, фаршированные рисом и овощами.

Десертная часть состояла из двух позиций. Можно было выбрать яблочный пирог с вишней и ванильным мороженым либо кокосовую панна-котту с пряной смородиной и дикими ягодами.

Юнашев обратил внимание на необычную для официальных приёмов деталь: в каждой смене блюд организаторы предусмотрели вегетарианский вариант. По его словам, подобная вариативность встречается далеко не на каждом торжественном мероприятии.

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Больше новостей о международных встречах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Александр Юнашев
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