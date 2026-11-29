Мать Надежды Бабкиной во время Великой Отечественной войны служила радисткой в действующей армии, а после Победы стала учительницей. Певица призналась, что именно материнские уроки справедливости, ответственности и бескорыстия стали для неё главными жизненными ориентирами. Об этом она рассказала в беседе с Life.ru.

«С моей мамой у меня связано всё самое лучшее в жизни. Она происходила из старинного купеческого рода Чистяковых, владевшего до революции московской мануфактурой, и в ней удивительным образом сочетались природное благородство и внутренняя стойкость», — сказала артистка.

По своей природе женщина была тихой, спокойной и сдержанной, никогда не повышала голос, но обладала твёрдыми принципами и обострённым чувством справедливости. Этим качествам она учила Надежду и её младшего брата Валерия.

Во время Великой Отечественной войны мать будущей певицы направили на обучение радисток, после чего она служила в действующей армии. Вместе с наступавшими войсками женщина дошла до Белоруссии и помогала налаживать связь с партизанами. Бабкина отметила, что всегда с огромным уважением относилась к поколению, которое знало настоящую цену жизни, труду и взаимовыручке.

После войны мать Бабкиной работала учительницей начальных классов, однако собственных детей принципиально не брала к себе на занятия. Вместо этого они учились у других педагогов, поскольку женщина считала важным разделять обязанности матери и учителя. Детей она воспитывала личным примером, приучая добросовестно выполнять любое дело, отвечать за свои поступки, уважать старших и с любовью относиться к младшим.

По словам Бабкиной, мать была удивительно скромной и бескорыстной. Даже в непростые 1990-е, когда дочь отправляла ей в Астрахань деньги на обновки, женщина откладывала каждую копейку и возвращала средства Надежде. Певица подчеркнула, что усвоила эти уроки любви и самоотдачи на всю жизнь.

«Каждый раз, когда я приезжала на гастроли, мама приходила на концерты, и я всегда старалась посадить её в первом ряду. Она сидела, любовалась, радовалась — мне было жизненно важно видеть её глаза и знать, что она мной гордится. Каких бы высот ни достиг человек, сколько бы лет ни провёл на сцене, ему всегда нужно материнское одобрение», — заключила артистка.

Ранее Life.ru рассказывал, что ко Дню матери в России предложили ввести «мамину зарплату» в виде ежемесячного пособия для неработающих мам. Кроме того, депутаты хотят увеличить и саму продолжительность выплат по уходу за ребёнком.