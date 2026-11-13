76-летняя Надежда Бабкина вынуждена пользоваться тростью после падения, из-за которого у неё возникли проблемы с передвижением. Об этом народная артистка России рассказала в беседе с Общественной Службой Новостей.

Певица призналась, что не смогла удержаться на ногах, однако раскрывать подробности происшествия не захотела. После падения ей потребовалась дополнительная опора, причём помогали не только специальные приспособления, но и близкие.

«Меня то трость спасала, то дети, то внуки, которые за ручку со мной ходили, чтобы я могла нормально, оперевшись на них, двигаться», — поделилась Бабкина.

Артистка объяснила, что её работа связана с постоянными физическими нагрузками. Во время концертов приходится много двигаться и танцевать, а неудачное движение может обернуться неприятными последствиями.

Сейчас, по словам певицы, самочувствие заметно улучшилось. Боли её больше не беспокоят, хотя лечение ноги пока продолжается. Бабкина рассчитывает вскоре вернуться к привычному рабочему ритму.

Напомним, 11 ноября артистка появилась с тростью на церемонии прощания с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной в Москве. Певицу сопровождал сын, на руку которого она периодически опиралась при ходьбе. Тогда Бабкина коротко объяснила журналистам, что недавно упала.