Купил, поставил на учёт — и остался без машины: Россиян предупредили о мутной схеме с авто из Киргизии

Россияне рискуют лишиться автомобилей, купленных в Киргизии и уже поставленных на учёт в РФ. Спустя время машины могут неожиданно оказаться в розыске.

По данным журналистов, автомобиль сначала оформляют в Киргизии, а затем продают российскому покупателю. Тот заключает договор, оплачивает машину, перегоняет её в РФ и регистрирует. Однако позднее один из прежних владельцев может заявить об угоне, после чего транспорт изымают уже у нового собственника.

Один из таких случаев связан с Lexus GX 460. После продажи автомобиля один из промежуточных владельцев заявил о его угоне, и машину забрали у покупателя, который считал сделку законной.

До судов доходят и похожие истории с более дорогими автомобилями. Так, BMW X6 M Competition стоимостью 49,7 тысячи евро была доставлена в Россию через Литву и Киргизию, а уже после сделки оказалась в розыске. Российский суд в итоге признал покупателя добросовестным приобретателем и подтвердил его право собственности.

Встречаются и случаи, когда заявление об угоне используют ради страховой выплаты. В Новосибирске гражданин Кыргызстана Хусайинжон И. сообщил о пропаже Toyota Camry, хотя машину до этого продали в Казахстане. Параллельно мужчина обратился к страховщику и получил выплату более 900 тысяч рублей.

Следствие установило, что заявление об угоне было частью мошеннической схемы. Хусайинжон И. и его сообщник Сергей О. после этого предстали перед судом, пишет «База».

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