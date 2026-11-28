Россиянам, которые самостоятельно привезут смартфоны из-за границы после 1 марта 2027 года, предстоит зарегистрировать их в единой базе IMEI-номеров. Об этом РИА «Новости» рассказал председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

Реестр заработает в рамках нового закона о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству. При покупке гаджетов в российских магазинах самостоятельно вносить сведения об устройствах не потребуется — их идентификаторы будут попадать в базу автоматически. Для ввезённых из-за рубежа аппаратов предусмотрена бесплатная регистрация через портал «Госуслуги».

IMEI представляет собой уникальный 15-значный идентификатор, который присваивается устройству при производстве. Он позволяет операторам распознавать в мобильных сетях не только смартфоны, но и планшеты, умные часы и другие гаджеты с поддержкой сотовой связи.

Создание единого реестра, по словам Боярского, также поможет бороться с кражами мобильных телефонов. Внесение идентификатора похищенного аппарата в чёрный список позволит заблокировать его доступ к сотовым сетям.