Россия не согласится на немедленное прекращение огня на Украине без понимания того, что последует за перемирием, заявил глава МИД Сергей Лавров. Он сказал об этом в Москве на пресс-конференции с генсеком ОДКБ Таалатбеком Масадыковым.

«Логика старая [у Европы] обязательно надо купить время для своих клиентов киевского режима и использовать это время для того, чтобы восстановить хоть как-то, те потери которые он понёс в военном плане», — подчеркнул дипломат.

Министр отметил, что Москва прекрасно понимает уловки Евросоюза, пытающегося затянуть время и отсрочить перемирие, поэтому Кремль на односторонние западные условия не пойдёт. Лавров считает, что сначала следует определить параметры будущей системы безопасности, а затем перейти к урегулированию российско-украинского конфликта.