«Купить время»: Лавров возмутился хитрости Европы
Лавров: Европа пытается «купить время» для Украины
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Россия не согласится на немедленное прекращение огня на Украине без понимания того, что последует за перемирием, заявил глава МИД Сергей Лавров. Он сказал об этом в Москве на пресс-конференции с генсеком ОДКБ Таалатбеком Масадыковым.
«Логика старая [у Европы] обязательно надо купить время для своих клиентов киевского режима и использовать это время для того, чтобы восстановить хоть как-то, те потери которые он понёс в военном плане», — подчеркнул дипломат.
Министр отметил, что Москва прекрасно понимает уловки Евросоюза, пытающегося затянуть время и отсрочить перемирие, поэтому Кремль на односторонние западные условия не пойдёт. Лавров считает, что сначала следует определить параметры будущей системы безопасности, а затем перейти к урегулированию российско-украинского конфликта.
Ранее Life.ru сообщал о позиции главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. По её словам, содержательные переговоры о будущей системе безопасности в Европе возможны только после прекращения огня на Украине.