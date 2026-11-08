Европейские страны рассчитывали добиться временного прекращения огня на Украине, чтобы затем ввести туда свои войска под флагом «коалиции желающих». Однако Россия не допустит реализации такого сценария. Об этом в интервью ТАСС заявил глава комитета Госдумы по международным делам Пётр Толстой.

«У европейцев была очень глупая и наивная идея: они считали, что, добившись от России хотя бы временного прекращения огня, они смогут ввести на Украину войска под флагом «коалиции желающих». Для нас этот вариант неприемлем, и ничего подобного не будет», — подчеркнул парламентарий.

По мнению Толстого, европейские политики ошибочно рассчитывали использовать перемирие для размещения на украинской территории собственных военных контингентов. Депутат дал понять, что Москва не согласится на подобные условия урегулирования.

При этом глава думского комитета допустил, что позиция Евросоюза может быть учтена при обсуждении будущего Украины. Однако, по его словам, мнение европейских государств не будет определяющим. Толстой также обратил внимание на непоследовательность Брюсселя, чья позиция по украинскому вопросу, как он утверждает, уже трижды менялась.

Напомним, ранее Life.ru сообщал, что участники «коалиции желающих» подтвердили намерение отправить на Украину многонациональные силы. Согласно совместному заявлению европейских лидеров, развёртывание контингента предполагается только после установления устойчивого прекращения боевых действий. При этом конкретные сроки, численность войск и места их размещения не назывались.