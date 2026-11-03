Европейские страны стремятся сохранить нынешнюю политическую систему на Украине, предлагая заморозить конфликт по линии боевого соприкосновения и направить туда свои войска. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая перед журналистами 3 ноября в Минске.

«Когда Запад пытается нам сказать: давайте, чтобы спаслись люди, замрите на той линии, которая сейчас является линией соприкосновения. Но они же по-прежнему хотят туда ввести стабилизационные силы и стабилизировать какой режим?» — задался вопросом глава российского МИД.

Лавров подверг резкой критике украинские власти, обвинив их в терпимом отношении к прославлению нацистских преступников. В частности, министр упомянул факельные шествия с нацистской символикой и жестами, а также почитание исторических деятелей, сотрудничавших с нацистской Германией.

«Вот этот вот, который на коленях стоит перед прахом нацистских преступников и который проводит факельные шествия с нацистскими жестами, зигует, и режим, который не собирается пока еще ничего делать с отменой законов, запрещающих русский язык везде», — сказал Лавров.

Министр подчеркнул, что предложения европейских стран о прекращении огня не решают фундаментальных противоречий между Москвой и Киевом. Российская сторона считает, что временное перемирие может быть использовано для восстановления военного потенциала Украины за счёт западной помощи.