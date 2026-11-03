Участники международной конференции по евразийской безопасности в Минске выступают за скорейшее урегулирование украинского конфликта на справедливых условиях. Такое мнение по итогам обсуждений выразил министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопросы журналистов.

Глава российской дипломатии рассказал, что во время четвёртого по счёту форума почувствовал заинтересованность присутствующих в прекращении противостояния.

«Мы почувствовали, что участники сегодняшней четвёртой Минской конференции [по евразийской безопасности] заинтересованы в том, чтобы [украинский] кризис как можно скорее завершился на справедливых началах», — подчеркнул он.

При этом Лавров отдельно остановился на том, что именно Москва вкладывает в понятие справедливого урегулирования.

Российская сторона, как пояснил министр, считает необходимым не просто добиться прекращения боевых действий, но и устранить причины, приведшие к возникновению конфликта.

Ответственность за его начало глава МИД возложил на западные государства, обвинив их в создании и поддержке нынешней украинской политической системы.

Таким образом, в понимании российской дипломатии устойчивое мирное соглашение должно предусматривать решение фундаментальных противоречий, которые Москва считает источником украинского кризиса.