«Купите машину дров»: Кулеба призвал киевлян покинуть город

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посоветовал жителям Киева, у которых есть такая возможность, провести зиму за городом и заранее запастись дровами. Такой совет экс-глава МИД дал в интервью TV-4.

«Если вы можете провести зиму за городом и у вас есть такая возможность, купите машину дров и переезжайте за город», — заявил Кулеба.

Экс-министр также скептически оценил перспективы стратегической поддержки Украины со стороны президента США Дональда Трампа. По мнению Кулебы, украинский вопрос не соответствует представлениям американского лидера о мировой политике.

«Он восхищается Путиным, искренне верит, что маленькие страны должны подчиняться большим. Поэтому мы противоречим всем его представлениям о том, как должна работать политика», — считает бывший глава украинского МИД.

При этом Кулеба подчеркнул, что Киев не может позволить себе отказаться от диалога с Вашингтоном. Несмотря на его оценку позиции Трампа, взаимодействие с США бывший министр считает по-прежнему крайне важным для Украины.

Ранее Кулеба предупреждал о риске коллапса систем жизнеобеспечения в одном из крупных украинских городов. Худшим сценарием он называл одновременные проблемы с электричеством, водоснабжением и канализацией. Life.ru рассказывал об этом 11 октября.