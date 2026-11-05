Куренков пригласил Путина посетить новый полигон МЧС в Казани
Александр Куренков. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян
Глава МЧС России Александр Куренков пригласил президента Владимира Путина посетить новый учебно-тренировочный полигон под Казанью. Комплекс, открытый в сентябре, станет образцом для создания аналогичных центров подготовки спасателей в других регионах страны. Об этом министр сообщил на совещании главы государства с членами правительства.
«Владимир Владимирович, если позволит ваш рабочий график, для нас было бы честью представить вам возможности этого полигона непосредственно на месте», — обратился Куренков к президенту.
Новый центр открылся 4 сентября при участии главы Татарстана Рустама Минниханова. По словам министра, это первый в России учебно-тренировочный полигон такого уровня. Его возможности позволяют отрабатывать действия спасателей в условиях, максимально приближенных к реальным чрезвычайным ситуациям.
На территории комплекса оборудованы специализированные площадки для подготовки к тушению пожаров, ликвидации последствий аварий, поиску людей под завалами и другим спасательным операциям. Различные сценарии происшествий можно моделировать без угрозы для участников тренировок.
Отдельное направление работы центра — пожарно-спасательный спорт. Для специалистов создана спортивная инфраструктура, где можно совершенствовать физическую подготовку и отрабатывать профессиональные навыки.
Кроме того, на территории полигона предусмотрена пожарно-спасательная часть, которая будет обслуживать 12 населённых пунктов Лаишевского района Татарстана с населением около 20 тысяч человек. Подразделение уже получило новую технику.
Куренков подчеркнул, что МЧС рассматривает казанский проект как основу для развития сети современных тренировочных центров по всей России. При этом о возможных сроках визита президента на полигон пока не сообщалось.
Ранее Life.ru сообщал, что Путин утвердил новую штатную численность МЧС России. Согласно указу президента, предельное количество штатных единиц ведомства составит 307 944. В структуру министерства входят спасательные формирования, федеральная противопожарная служба, государственные гражданские служащие и другие сотрудники.