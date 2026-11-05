Глава МЧС России Александр Куренков пригласил президента Владимира Путина посетить новый учебно-тренировочный полигон под Казанью. Комплекс, открытый в сентябре, станет образцом для создания аналогичных центров подготовки спасателей в других регионах страны. Об этом министр сообщил на совещании главы государства с членами правительства.

«Владимир Владимирович, если позволит ваш рабочий график, для нас было бы честью представить вам возможности этого полигона непосредственно на месте», — обратился Куренков к президенту.

Новый центр открылся 4 сентября при участии главы Татарстана Рустама Минниханова. По словам министра, это первый в России учебно-тренировочный полигон такого уровня. Его возможности позволяют отрабатывать действия спасателей в условиях, максимально приближенных к реальным чрезвычайным ситуациям.

На территории комплекса оборудованы специализированные площадки для подготовки к тушению пожаров, ликвидации последствий аварий, поиску людей под завалами и другим спасательным операциям. Различные сценарии происшествий можно моделировать без угрозы для участников тренировок.

Отдельное направление работы центра — пожарно-спасательный спорт. Для специалистов создана спортивная инфраструктура, где можно совершенствовать физическую подготовку и отрабатывать профессиональные навыки.

Кроме того, на территории полигона предусмотрена пожарно-спасательная часть, которая будет обслуживать 12 населённых пунктов Лаишевского района Татарстана с населением около 20 тысяч человек. Подразделение уже получило новую технику.

Куренков подчеркнул, что МЧС рассматривает казанский проект как основу для развития сети современных тренировочных центров по всей России. При этом о возможных сроках визита президента на полигон пока не сообщалось.