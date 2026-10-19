Куренков прилетел в Новосибирск: Спасателей ждут новая техника и награды

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл с рабочей поездкой в Новосибирскую область. Министр посетит подразделения регионального управления ведомства, передаст спасателям новую технику и проведёт ряд встреч с руководством региона. Об этом сообщает ТАСС.

Одним из главных событий визита станет открытие новой пожарно-спасательной части, которая будет обеспечивать безопасность наукограда Кольцово и научного комплекса «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ). Подразделение получило автомобиль пенного тушения, приобретённый за счёт областного бюджета, а также другую пожарную технику.

В программу поездки вошло и посещение СКИФа. Научный комплекс в августе осмотрел президент Владимир Путин. Установка предназначена для изучения структуры веществ на микро- и наноуровне и проведения исследований в различных областях науки.

Кроме того, Куренков вручит ведомственные награды отличившимся сотрудникам МЧС. Также запланированы переговоры с полпредом президента в Сибирском федеральном округе Анатолием Серышевым и губернатором Андреем Травниковым. Главной темой станет повышение защищённости сибирских регионов от чрезвычайных ситуаций.

Это уже третья поездка Куренкова в Новосибирскую область. В феврале 2023 года он экстренно вылетел в регион после взрыва газа в жилом доме на улице Линейной. Тогда обрушились два подъезда пятиэтажки, а спасатели несколько суток работали на месте трагедии. Как сообщал Life.ru, число погибших впоследствии достигло 15 человек. В декабре 2025 года министр вновь приезжал в область, чтобы поздравить победителей всероссийского фестиваля «Созвездие мужества».