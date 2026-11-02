Президент России Владимир Путин установил штатную численность МЧС в размере 307 944 человек. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Новый показатель определяет предельное количество штатных единиц в Министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

В структуру МЧС входят спасательные воинские формирования, федеральная противопожарная служба, государственные гражданские служащие и другие работники ведомства. При этом утверждение штатной численности не означает, что все предусмотренные должности уже заняты.