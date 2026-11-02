Путин подписал указ о новой штатной численности МЧС России
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Президент России Владимир Путин установил штатную численность МЧС в размере 307 944 человек. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Новый показатель определяет предельное количество штатных единиц в Министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
В структуру МЧС входят спасательные воинские формирования, федеральная противопожарная служба, государственные гражданские служащие и другие работники ведомства. При этом утверждение штатной численности не означает, что все предусмотренные должности уже заняты.
Ранее Life.ru сообщал, что специалисты МЧС установили уязвимость, которую хакеры использовали для взлома информационных систем ведомства. После выявления проблемы специалисты занялись выяснением обстоятельств кибератаки и устранением угроз безопасности цифровой инфраструктуры.