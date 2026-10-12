«Курьеру код не нужен»: В МВД объяснили, как распознать обман перед праздниками

Курьеры могут доставить заказ, зная номер телефона получателя и адрес, поэтому запрашивать коды подтверждения им не требуется. Если человек представляется сотрудником службы доставки и просит продиктовать код из сообщения, это может быть признаком мошенничества. Об этом заявил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин.

«Никакой курьер никогда, ни одна площадка, не обзванивает получателей и не спрашивает никакой код. Курьеру всегда достаточно вашего номера телефона и адреса для того, чтобы осуществить доставку», — подчеркнул представитель полиции ТАСС.

По словам Васенина, злоумышленники особенно часто используют такие схемы перед праздниками. Они рассчитывают, что люди ждут подарки, цветы или посылки и поэтому с большей вероятностью поверят звонку о якобы организованной доставке.

Мошенники могут сообщить, что на адрес срочно привезут заказ, а затем попросить назвать код из СМС, подтвердить личность или уточнить адрес. Полученные данные преступники могут использовать для доступа к аккаунтам или другим противоправным действиям.

«Все ждут или подарок, или цветы от близких, и вот на этом ожидании можно попасться», — предупредил Васенин.

В МВД рекомендуют не сообщать коды из сообщений незнакомцам, даже если они представляются сотрудниками известной курьерской службы. Если доставка действительно оформлена, её детали безопаснее проверить самостоятельно через официальное приложение или сайт компании.

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