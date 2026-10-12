От Швейцарии до Латвии: Украинские мошенники начали похищать деньги у европейцев

Украинские телефонные мошенники начали похищать деньги у жителей Западной Европы, переключившись на новые страны после сокращения числа успешных афер в России. Об этом рассказал журналистам генерал-майор ФСБ в отставке, кандидат юридических наук Александр Перелыгин.

По словам эксперта, количество преступных колл-центров на Украине продолжает увеличиваться. При этом российские правоохранители активно противодействуют телефонному мошенничеству. Дополнительную роль сыграла просветительская работа, благодаря которой граждане стали реже попадаться на уловки злоумышленников.

Сокращение числа обманутых россиян заставило преступные группы искать новых жертв за пределами страны. Одним из главных направлений стала Западная Европа. Перелыгин отметил, что подобная переориентация уже привлекла внимание зарубежных правоохранительных органов.

В частности, о трудностях расследования преступлений украинских аферистов начали писать швейцарские СМИ. Кроме того, сотрудники таких колл-центров взялись за жителей Латвии и Литвы. Таким образом, география деятельности мошеннических структур продолжает расширяться.

Генерал-майор ФСБ в отставке также допустил, что злоумышленники переключаются на американцев. Он обратил внимание на активное обсуждение этой проблемы в западной прессе и во внутриполитических спорах на Украине. По оценке Перелыгина, происходящее свидетельствует о растущем недовольстве западных стран деятельностью подобных преступных организаций.

Ранее Life.ru рассказывал о расследовании швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung, посвящённом украинским мошенническим колл-центрам. Согласно приведённым данным, жертв подобных афер выявили как минимум в 29 странах, а в самой преступной индустрии могли быть задействованы около 60 тысяч человек. Позднее на Украине началось массовое закрытие мошеннических офисов после обысков правоохранителей. В августе силовики провели более 500 проверок, а официально сообщалось о прекращении работы 94 таких структур.