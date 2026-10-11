Житель Кубани перевёл мошенникам 2,8 млн рублей за Lexus-призрак из Китая

Житель Краснодарского края лишился 2,82 миллиона рублей, пытаясь купить Lexus из Китая. Продавец получил деньги за автомобиль и таможенное оформление, после чего перестал выходить на связь. Об этом сообщили в полиции региона.

По данным правоохранителей, 55-летний житель станицы Ладожской нашёл в интернете объявление о продаже иномарок из Китая. С ним связался мужчина, представившийся сотрудником коммерческой организации, и предложил приобрести Lexus NX 200 2020 года выпуска.

Покупатель перевёл 2 миллиона рублей за автомобиль, а затем отправил ещё 820 тысяч рублей якобы на таможенное оформление. После получения всей суммы собеседник перестал отвечать на звонки и сообщения. Мужчина обратился в полицию. Сейчас правоохранители устанавливают личности причастных к произошедшему.

Проводится проверка, по её итогам будет решён вопрос о возбуждении уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере.

Ранее житель Чебаркуля Челябинской области потерял более 780 тысяч рублей, пытаясь заработать на бирже через поддельную инвестиционную платформу. Мужчина нашёл в интернете рекламу дополнительного заработка и самостоятельно позвонил по указанному номеру. Собеседники представились опытными брокерами и финансовыми консультантами, убедив его в надёжности инвестиционного проекта. Потерпевший несколько раз переводил средства на указанные мошенниками счета. Обман раскрылся, когда мужчина решил вывести заработанное. Доступ к платформе неожиданно заблокировали.