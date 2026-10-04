Не всё, что стоит, оплачено: В Подмосковье мужчина стащил из секс-шопа крем для эрекции

Посетитель секс-шопа в подмосковном Серпухове необычным способом похитил крем для стойкой эрекции. Мужчина выдавил часть средства из тюбика, спрятал жидкость в салфетку и попытался уйти, сообщает Mash.

Житель Серпухова украл крем для стойкой эрекции и попал на видео. Видео © Telegram / Mash

На кадрах с камеры наблюдения видно, как покупатель выдавливает себе в ладонь примерно четверть содержимого упаковки. Затем он перекладывает средство в салфетку, прячет её в карман и направляется к выходу.

Продавщица успела закрыть дверь и вернула посетителя к кассе. За испорченный товар с него потребовали почти семь тысяч рублей, однако денег на банковской карте мужчины не оказалось.

После этого покупатель всё же сумел выбежать из магазина. Позднее он позвонил сотрудникам и пообещал принести деньги до 22:00. Затем мужчина перенёс обещанный визит на 23:00, но в секс-шоп так и не вернулся.

Ранее резиновый полуторс в форме попы стоимостью 21 тысяча рублей обернулся для 26-летнего гражданина Белоруссии уголовным делом и 240 часами обязательных работ. Мужчина зашёл в секс-шоп и попросил продавца показать ему ягодичный мастурбатор, а также принести смазку. Цена товара оказалась для посетителя слишком высокой, но уходить с пустыми руками он не захотел. Покупатель взял «попу» под мышку и направился к выходу, не реагируя на требования сотрудников остановиться. Из-за открытого хищения его действия квалифицировали как грабёж.