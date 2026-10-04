Не всё, что стоит, оплачено: В Подмосковье мужчина стащил из секс-шопа крем для эрекции
В Серпухове мужчина украл крем для эрекции из секс-шопа
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Посетитель секс-шопа в подмосковном Серпухове необычным способом похитил крем для стойкой эрекции. Мужчина выдавил часть средства из тюбика, спрятал жидкость в салфетку и попытался уйти, сообщает Mash.
Житель Серпухова украл крем для стойкой эрекции и попал на видео. Видео © Telegram / Mash
На кадрах с камеры наблюдения видно, как покупатель выдавливает себе в ладонь примерно четверть содержимого упаковки. Затем он перекладывает средство в салфетку, прячет её в карман и направляется к выходу.
Продавщица успела закрыть дверь и вернула посетителя к кассе. За испорченный товар с него потребовали почти семь тысяч рублей, однако денег на банковской карте мужчины не оказалось.
После этого покупатель всё же сумел выбежать из магазина. Позднее он позвонил сотрудникам и пообещал принести деньги до 22:00. Затем мужчина перенёс обещанный визит на 23:00, но в секс-шоп так и не вернулся.
Ранее резиновый полуторс в форме попы стоимостью 21 тысяча рублей обернулся для 26-летнего гражданина Белоруссии уголовным делом и 240 часами обязательных работ. Мужчина зашёл в секс-шоп и попросил продавца показать ему ягодичный мастурбатор, а также принести смазку. Цена товара оказалась для посетителя слишком высокой, но уходить с пустыми руками он не захотел. Покупатель взял «попу» под мышку и направился к выходу, не реагируя на требования сотрудников остановиться. Из-за открытого хищения его действия квалифицировали как грабёж.
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