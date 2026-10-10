В Челябинской области лжеброкеры похитили у мужчины более 780 тысяч рублей

Житель Чебаркуля Челябинской области потерял более 780 тысяч рублей, пытаясь заработать на бирже через поддельную инвестиционную платформу. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

Мужчина нашёл в интернете рекламу дополнительного заработка и самостоятельно позвонил по указанному номеру. Собеседники представились опытными брокерами и финансовыми консультантами, убедив его в надёжности инвестиционного проекта.

По указанию злоумышленников начинающий инвестор установил на телефон специальное приложение, имитирующее настоящую торговую платформу. В личном кабинете отображались якобы успешные сделки и растущая прибыль, из-за чего мужчина продолжал вкладывать деньги.

Потерпевший несколько раз переводил средства на указанные мошенниками счета. Для самого крупного платежа в размере 650 тысяч рублей ему даже пришлось занять деньги у родственницы.

Обман раскрылся, когда мужчина решил вывести заработанное. Доступ к платформе неожиданно заблокировали, а лжеброкеры потребовали найти нового участника с хорошей кредитной историей. После этого родственники инвестора поняли, что он стал жертвой аферистов, и обратились в полицию.

Общий ущерб превысил 780 тысяч рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Полицейские призвали россиян не доверять обещаниям гарантированной высокой доходности и не устанавливать сомнительные приложения для торговли на бирже.

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