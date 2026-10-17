Курьёзный гол с центра площадки помог «Локомотиву» одержать девятую победу подряд над «Сочи»

Ярославский «Локомотив» обыграл «Сочи» со счётом 6:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла 17 октября на арене «Большой» в Сочи.

Гости уверенно начали матч и ещё в первом периоде забросили три безответные шайбы. Отличились Джованни Фьоре, Алексей Береглазов и Артур Каюмов. В начале второй двадцатиминутки Денис Алексеев довёл преимущество ярославцев до четырёх голов.

Однако хозяева сумели вернуться в игру. Денис Венгрыжановский, Дмитрий Кагарлицкий и Тимур Хафизов поочерёдно поразили ворота «Локомотива», сократив отставание до минимума.

Ключевым моментом встречи стал курьёзный гол защитника гостей Александра Елесина на последней минуте второго периода. Хоккеист выбросил шайбу из своей зоны, она подскочила перед вратарём «Сочи» Петром Андреяновым, перелетела через его клюшку и оказалась в сетке. Окончательный счёт установил Александр Радулов, забросивший шестую шайбу «Локомотива» в концовке третьего периода.

Для ярославского клуба эта победа стала девятой подряд в противостояниях с «Сочи». Последний раз южане обыгрывали соперника 24 января 2024 года.

После 16 матчей «Локомотив» набрал 24 очка и возглавил Западную конференцию КХЛ. «Сочи» с шестью баллами после 15 встреч занимает последнее, 11-е место. Следующий матч ярославцы проведут 20 октября против «Нефтехимика», а сочинцы 19 октября примут «Шанхай Дрэгонс».