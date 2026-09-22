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Опубликовано 22 сентября, 11:00

Куриные наггетсы от «Мираторга» «без сои» оказались с соей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Liudmyla Chuhunova

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Liudmyla Chuhunova

На упаковке хрустящих куриных наггетсов от «Мираторга» обнаружили противоречивую маркировку: лицевая сторона обещает продукт «без сои», однако состав на обратной стороне упаковки полностью опровергает это. Несовпадение выявил телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА.

Так, в карточках товара на сайтах «Пятёрочки», «Магнита» и «Ашана» среди ингредиентов значатся пищевые соевые волокна и изолированный соевый белок. Оба соевых компонента перечислены и в описании хрустящих наггетсов у ретейлеров.

Для покупателей с аллергией такое противоречие может иметь принципиальное значение. Роспотребнадзор относит сою к распространённым пищевым аллергенам и советует людям с подтверждённой реакцией внимательно проверять её наличие в составе продуктов.

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Ранее в продукции «Эвалар» выявили ряд несоответствий после проверок Роспотребнадзора — претензии возникли к добавкам с витамином D и магнием, а также к маркировке нескольких популярных БАДов. В отдельных случаях продукцию потребовали убрать из оборота.

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Татьяна Миссуми
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