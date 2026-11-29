Авиакомпания «Азимут» уведомила аэропорт египетского Шарм-эш-Шейха о переносе рейса в Краснодар с 1 на 5 декабря. Решение о компенсации расходов туристов, которым придётся продлить проживание в отелях, перевозчик пока не принял, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя компании-агента New Star Карима Тауфика.

Пассажиров заранее предупредили об изменении расписания и предложили альтернативные даты вылета. Туристы, решившие продлить пребывание в Египте, пока самостоятельно оплачивают гостиничные номера. Вопрос о возмещении расходов должен проясниться 1 декабря.

При этом пресс-служба «Азимута» сообщила об организации вывоза пассажиров из Египта в первоначально запланированный день. Перевозчик намерен задействовать рейсы других авиакомпаний. Изменения также затронули рейс из Шарм-эш-Шейха в Минеральные Воды, запланированный на 1 декабря.