Российские туристы рискуют застрять в Египте на четыре дополнительных дня из-за отмены рейса авиакомпании «Азимут». По данным SHOT, пассажирам придётся самостоятельно оплачивать проживание, на которое может уйти около 40 тысяч рублей.

Речь идёт о рейсе из Шарм-эль-Шейха в Краснодар, запланированном на 1 декабря. Отдыхающих уже уведомили об отмене вылета, а ближайший предложенный им рейс, как утверждает Telegram-канал, состоится только 5 декабря.

Среди оказавшихся в сложной ситуации россиян есть семьи с детьми, в том числе грудными. По словам представителей одной из турфирм, организовавших поездку, путешественники сейчас пытаются найти свободные гостиничные номера на дополнительные четыре дня.





На предоставленных SHOT скриншотах видно, что авиакомпания предлагает бесплатно перенести билеты на другую дату в пределах действующего расписания. При этом изменить пункты отправления и назначения либо класс обслуживания нельзя. Желающим отказаться от поездки предложено оформить возврат средств.

Однако вопрос с гостиницами остался открытым. В ответ на запрос о размещении пассажиров сотрудник «Азимута» сообщил, что проживание они должны оплачивать самостоятельно. По оценке турфирмы, дополнительные расходы могут составить около 40 тысяч рублей. Точная сумма будет зависеть от стоимости и наличия свободных номеров.