Россиянка провела ночь под дождём у бассейна в Египте из-за задержки рейса

Почти сутки ожидания рейса обернулись для российской туристки Александры ночёвкой на лежаке под дождём. Девушка утверждает, что после окончания оплаченного отдыха осталась без номера и питания в пятизвёздочном отеле Египта, а за дополнительные сутки проживания с неё попросили почти 1500 долларов. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

До этого Александра провела неделю на курорте Макади-Бей по путёвке от Anex Tour стоимостью около 2000 долларов. Проблемы начались в день возвращения в Москву, когда вылет перенесли, а время трансфера в аэропорт стало постоянно меняться.

По словам россиянки, ожидание растянулось на 19 часов. За это время представители туроператора якобы не предложили ей ни гостиничного номера, ни другой помощи. Вместо этого девушке посоветовали самостоятельно продлить проживание.

Названная сумма оказалась почти сопоставима со стоимостью всего недельного тура. Александра отказалась платить и, как она утверждает, после этого гиды перестали отвечать на её вопросы. Ночь туристка провела у бассейна на шезлонге, несмотря на дождь. С едой тоже возникли проблемы: на ужин у неё осталось только то, что удалось заранее взять со шведского стола.

Утром ситуацию немного облегчил сотрудник ресепшена. По словам девушки, он разрешил ей пройти в ресторан на завтрак. Вскоре после этого Александра наконец отправилась в аэропорт и вылетела домой. Теперь россиянка намерена потребовать компенсацию за вынужденное ожидание и отсутствие помощи. Официальная позиция Anex Tour по изложенным обстоятельствам пока неизвестна.