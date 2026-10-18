Вылет самолёта Москва — Хургада снова перенесли после двух ночей в аэропорту

Пассажиры рейса Air Cairo из Москвы в Хургаду вторые сутки не могут вылететь на египетский курорт. Отправление самолёта вновь перенесли — теперь на 13:35 мск 18 октября. По словам туристов, часть людей так и не получила обещанное размещение в гостинице, а некоторые провели уже вторую ночь в аэропорту. Об этом сообщает Baza.

Речь идёт о рейсе SM788, проблемы с которым начались ещё 16 октября. Из-за ограничений воздушного движения самолёт, направлявшийся в Шереметьево для выполнения рейса, не смог приземлиться в Москве и ушёл на запасной аэродром в Самаре.

Когда борт наконец прибыл в столицу, пассажиров посадили в салон. Однако долгожданный вылет вновь сорвался: одной из бортпроводниц стало плохо. Поскольку у Air Cairo не оказалось резервного экипажа в Москве, рейс перенесли на 08:00 18 октября.

Туристам вернули багаж и пообещали организовать ночлег. Но, как утверждают пассажиры, гостиничные номера получили не все. Они также пожаловались, что им не предоставили питание во время продолжительного ожидания.

Позднее выяснилось, что и утренний вылет не состоится. Ночью путешественников уведомили о новом переносе — на 13:35. При этом ранее Шереметьево сообщало, что гостиничное размещение организуют для 174 пассажиров задержанного рейса.

Ранее Life.ru рассказывал о переносе этого же рейса Москва — Хургада из-за плохого самочувствия члена экипажа. Вечером 17 октября пассажиров вывели из самолёта и отправили обратно в терминал. Тогда авиакомпания рассчитывала выполнить рейс в 08:00 следующего дня, но вылет снова отложили.