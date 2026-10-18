Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 октября, 12:49

Вылет самолёта Москва — Хургада снова перенесли после двух ночей в аэропорту

Обложка © Baza

Обложка © Baza

Пассажиры рейса Air Cairo из Москвы в Хургаду вторые сутки не могут вылететь на египетский курорт. Отправление самолёта вновь перенесли — теперь на 13:35 мск 18 октября. По словам туристов, часть людей так и не получила обещанное размещение в гостинице, а некоторые провели уже вторую ночь в аэропорту. Об этом сообщает Baza.

Речь идёт о рейсе SM788, проблемы с которым начались ещё 16 октября. Из-за ограничений воздушного движения самолёт, направлявшийся в Шереметьево для выполнения рейса, не смог приземлиться в Москве и ушёл на запасной аэродром в Самаре.

Когда борт наконец прибыл в столицу, пассажиров посадили в салон. Однако долгожданный вылет вновь сорвался: одной из бортпроводниц стало плохо. Поскольку у Air Cairo не оказалось резервного экипажа в Москве, рейс перенесли на 08:00 18 октября.

Туристам вернули багаж и пообещали организовать ночлег. Но, как утверждают пассажиры, гостиничные номера получили не все. Они также пожаловались, что им не предоставили питание во время продолжительного ожидания.

Позднее выяснилось, что и утренний вылет не состоится. Ночью путешественников уведомили о новом переносе — на 13:35. При этом ранее Шереметьево сообщало, что гостиничное размещение организуют для 174 пассажиров задержанного рейса.

Пулково возобновляет работу после атаки БПЛА, задержаны более 50 рейсов
Пулково возобновляет работу после атаки БПЛА, задержаны более 50 рейсов

Ранее Life.ru рассказывал о переносе этого же рейса Москва — Хургада из-за плохого самочувствия члена экипажа. Вечером 17 октября пассажиров вывели из самолёта и отправили обратно в терминал. Тогда авиакомпания рассчитывала выполнить рейс в 08:00 следующего дня, но вылет снова отложили.

Больше новостей о задержках самолётов, работе аэропортов и проблемах туристов — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Росавиация
  • Авиаперелеты
  • Египет
  • Путешествия
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar