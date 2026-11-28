Попугай с сигаретой поднял настроение российским туристам, застрявшим на таможне в китайском Хэйхэ. Необычного гостя заметили в переполненном пассажирами терминале.

Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / shafeev_

Из-за сложной ледовой обстановки на Амуре речное сообщение между Благовещенском и Хэйхэ временно приостановили. Сотни путешественников пытались вернуться домой на автобусах, ожидая своей очереди.

Тем временем на перегородке в терминале устроился попугай. Пернатый невозмутимо наблюдал за пассажирами. По словам автора видеозаписи, сопровождавшая птицу китаянка решила таким образом разрядить напряжённую обстановку.

Некоторым туристам приходилось ждать возможности вернуться в Россию по несколько дней.