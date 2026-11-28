Пернатый антистресс: Попугай с сигаретой поднял настроение застрявшим в Китае туристам
Попугай с сигаретой развеселил застрявших на китайской таможне россиян
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / shafeev_
Попугай с сигаретой поднял настроение российским туристам, застрявшим на таможне в китайском Хэйхэ. Необычного гостя заметили в переполненном пассажирами терминале.
Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / shafeev_
Из-за сложной ледовой обстановки на Амуре речное сообщение между Благовещенском и Хэйхэ временно приостановили. Сотни путешественников пытались вернуться домой на автобусах, ожидая своей очереди.
Тем временем на перегородке в терминале устроился попугай. Пернатый невозмутимо наблюдал за пассажирами. По словам автора видеозаписи, сопровождавшая птицу китаянка решила таким образом разрядить напряжённую обстановку.
Некоторым туристам приходилось ждать возможности вернуться в Россию по несколько дней.
Ранее Life.ru сообщал, что Китай стал самым популярным зарубежным направлением для зимнего отдыха россиян, обойдя Египет и Вьетнам. По словам турэксперта Артура Мурадяна, путешественники активно интересуются не только пляжным отдыхом, но и экскурсионными маршрутами по Поднебесной. При этом ОАЭ постепенно уступают позиции азиатским курортам.