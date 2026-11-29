В Курске зарегистрировали товарный знак «Курск — Родина Колобка». Свидетельство губернатору Александру Хинштейну вручил руководитель Роспатента Юрий Зубов на форуме креативных индустрий «Два измерения», который собрал около 400 участников.

Форум креативных индустрий в Курске собрал около 400 участников. Видео © Предоставлено Life.ru пресс-службой мероприятия

Заявителям пришлось пройти серьёзную экспертизу и представить доказательства связи сказочного персонажа с регионом. Ранее Роспатент также подтвердил исключительные права на географические указания «Суджанская керамика», «Суджанское ковроткачество» и «Кожлянская игрушка».

Форум креативных индустрий в Курске собрал около 400 участников. Фото © Предоставлено Life.ru пресс-службой мероприятия

Участники форума обсудили развитие региональной идентичности и продвижение местных брендов. Александр Хинштейн отметил, что образ Курской области не должен ограничиваться Курской битвой, Курской магнитной аномалией, соловьём и антоновкой. Губернатор призвал активнее использовать культурное наследие для развития экономики и туристической привлекательности региона.

Одним из таких проектов стали «Курские соловьи». В разных частях города уже установили восемь бронзовых мини-скульптур птиц, каждая из которых посвящена определённой профессии. QR-коды рядом с ними знакомят посетителей с историей и жителями Курска.

Экспонаты на форуме креативных индустрий объединил в Курске. Фото © Предоставлено Life.ru пресс-службой мероприятия

На форуме также представили возможности местной школы креативных индустрий. Её ученики создают иллюстрации, работают с дополненной реальностью и снимают фильмы. Киностудия выпустила уже семь картин и готовит восьмую. Кроме того, участники договорились провести в Курске фестиваль кинопроизводства.

Форум организовали в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». В программе были три тематические сессии, посвящённые креативной экономике, рекламе, продвижению и национальной идентичности. Гости также познакомились с работами местных мастеров, включая изделия из суджанской керамики.