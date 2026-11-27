Пятый Форум будущих технологий пройдёт в Москве 18–19 февраля 2027 года и будет посвящён развитию цифровых платформ. Организатором юбилейного мероприятия выступит Фонд Росконгресс при поддержке правительства России.

Одним из главных событий форума станет презентация национальной стратегии развития цифровых платформ до 2036 года. Участникам также покажут готовые технологические решения для медицины, образования, науки, экономики и государственного управления.

«На юбилейном Форуме будущих технологий планируется финальная презентация и запуск национальной стратегии развития цифровых платформ до 2036 года. Особый акцент также планируется сделать на демонстрации готовых платформенных решений, которые уже сегодня повышают качество жизни граждан и укрепляют технологический суверенитет страны», — рассказал советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.

Посвятить мероприятие платформенной экономике предложил президент РФ Владимир Путин во время предыдущего форума в феврале 2026 года. Российский лидер отметил, что подобные технологии уже помогают учёным проводить исследования, предпринимателям находить покупателей, а врачам быстрее анализировать результаты обследований. Соответствующее поручение глава государства дал по итогам встречи.

Особое внимание участники уделят искусственному интеллекту, робототехнике и условиям для развития отечественных цифровых сервисов. Представители бизнеса, научного сообщества и государства обсудят доступность данных, обмен разработками и создание среды для совместной работы над новыми технологиями.

При этом власти намерены не допустить чрезмерной концентрации рынка в руках отдельных платформ. Ранее заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин предупредил об опасности «платформенного феодализма», когда крупный цифровой сервис может диктовать невыгодные условия поставщикам и потребителям. По его словам, государству необходимо поддерживать конкуренцию между такими площадками.

Форум будущих технологий проводится ежегодно с 2023 года. Предыдущее мероприятие, посвящённое биоэкономике, состоялось 25–26 февраля 2026 года и объединило более 1800 участников из 57 зарубежных стран и территорий. В его работе приняли участие представители свыше 120 российских и иностранных компаний.