От туризма до искусства: В России продлили приём заявок на главную креативную премию страны

В России продлили приём заявок на VI Российскую национальную премию в сфере креативных индустрий до 20 ноября 2026 года. Изначально завершить регистрацию планировали 30 октября. Победителей объявят 1 декабря на торжественной церемонии в московском концертном зале «Зарядье», сообщили организаторы.

Претендовать на награды могут авторы творческих проектов, предприниматели, компании, учреждения культуры и образования, а также целые регионы и муниципалитеты. Подать заявку можно на официальном сайте rc-awards.ru. При этом один проект разрешается представить сразу в нескольких номинациях.

В шестом сезоне премии предусмотрено 12 номинаций — восемь основных и четыре специальные. Впервые появились две категории: «Креативный туризм» для инициатив, развивающих туристическую привлекательность территорий, и «Креативное поколение» для проектов, помогающих молодым специалистам находить единомышленников и развиваться в творческих профессиях.

Среди других направлений — развитие регионов и муниципалитетов, внедрение творческих решений в традиционные отрасли экономики, проведение культурных мероприятий и международное сотрудничество. Специальные награды предусмотрены для молодых профессионалов, предпринимателей, инициатив по сохранению культурного наследия и проектов, связанных с развитием Арктики.

По информации организаторов, наиболее активно заявки поступают из Москвы, Башкортостана, Московской и Волгоградской областей, Краснодарского и Красноярского краёв, Санкт-Петербурга, а также других регионов страны. Участников оценивают по вкладу их проектов в развитие креативной экономики и признанию результатов профессиональным сообществом.

В каждой основной номинации оргкомитет определит не более трёх финалистов. Победителей выберет жюри из 47 экспертов, представляющих власть, бизнес, общественные организации, культуру и медиа. Лауреаты получат статуэтку «Семечка», символизирующую развитие творческой идеи.