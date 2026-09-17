От туризма до городов: В России выберут лучшие креативные проекты года

В России начался приём заявок на VI Российскую национальную премию в сфере креативных индустрий. Проекты, команды, компании и регионы могут заявиться на конкурс до 30 октября, а победителей назовут 1 декабря в московском концертном зале «Зарядье».

В этом году участников ждут восемь номинаций. Впервые появились категории «Креативное поколение» — для проектов, которые помогают объединять и профессионально развивать людей в творческих индустриях, — и «Креативный туризм», посвящённая влиянию креативных проектов на туристическую привлекательность регионов.

Также сохранились номинации «Креативное событие», «Креативная интеграция», «Импульс воздействия», «Глобальная креаномика», «Креативный город» и «Креативный регион». Одного участника или проект разрешается выдвигать сразу в нескольких категориях.

«Российская национальная премия в сфере креативных индустрий — это прежде всего люди, чьи идеи и проекты формируют современный образ России», — отметила президент АНО «Креативная экономика» Марина Монгуш.

Оргкомитет отберёт не более трёх финалистов в каждой основной номинации. Победителей определит жюри, в которое вошли представители власти, бизнеса и культуры. Лауреаты получат статуэтку «Семечка», символизирующую идею, способную вырасти в масштабный проект.

За предыдущие пять лет организаторы получили свыше шести тысяч заявок из российских регионов. Более 180 претендентов стали финалистами, около 60 получили награды. Подать заявку на новый сезон можно на официальном сайте премии rc-awards.ru.

Ранее Life.ru поговорил с президентом АНО «Креативная экономика» Мариной Монгуш о том, как творческие индустрии меняют российские регионы. По её словам, вклад креативной экономики в ВВП России по итогам 2025 года достиг 4,2%, или 8,26 трлн рублей. Монгуш отмечала, что почти 45% занятых в этой сфере работают за пределами Москвы, Петербурга и городов-миллионников.