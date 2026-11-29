Куртку снял, мяч пнул: Флик объяснил свою эмоциональную реакцию на матч в Баку
Флик объяснил эмоциональную реакцию на пропущенный гол в матче с «Сабахом»
Обложка © ТАСС / Михаил Синицын
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик объяснил своё эмоциональное поведение во время матча против азербайджанского «Сабаха» в пятом туре общего этапа Лиги чемпионов. Несмотря на уверенную победу каталонцев со счётом 4:1, немецкий специалист остался недоволен ошибкой подопечных в обороне, сообщает Mundo Deportivo.
После того как футболист «Сабаха» Джой-Лэнс Миккельс забил гол престижа, Флик эмоционально отреагировал на происходящее, пнул мяч и бросил свою куртку на скамейку запасных. На пресс-конференции перед матчем чемпионата Испании против «Депортиво» тренер пошутил, что снял верхнюю одежду из-за жары.
«Сначала я хотел выбить мяч на поле, но за это мне могли показать красную карточку. Поэтому я ударил по мячу в обратном направлении», — признался Флик.
Наставник каталонцев объяснил, что рассчитывал завершить встречу без пропущенных мячей. При этом немецкий специалист остался доволен настроем своих футболистов и результатом игры.
Напомним, 25 ноября «Барселона» разгромила азербайджанский «Сабах» со счётом 4:1 в пятом туре общего этапа Лиги чемпионов на Олимпийском стадионе в Баку. После перерыва каталонцы забили три мяча за девять минут. Благодаря победе испанский клуб набрал 12 очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице. Следующую встречу в рамках турнира подопечные Флика проведут 8 декабря против английского «Манчестер Сити».