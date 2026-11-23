США планируют в ближайшие недели обсудить с Россией, Украиной и европейскими партнёрами устройство безопасности в Европе после завершения украинского конфликта. Об этом сообщил спецпосланник и зять президента Соединённых Штатов Джаред Кушнер в соцсети X.

«В ближайшие недели в приватных беседах и многосторонних обсуждениях мы намерены работать с Украиной, нашими европейскими партнёрами и Россией, чтобы попытаться достичь общего понимания по поводу этой архитектуры», — написал он.

По словам Кушнера, будущие договорённости должны чётко определять обязанности сторон, их взаимные обязательства и порядок исполнения. Если участники согласуют такие условия и обеспечат их соблюдение, это укрепит уверенность в готовности сторон к дальнейшим шагам ради мира.

Ранее Life.ru сообщал, что президент России Владимир Путин пригласил представителей европейских стран в Москву для обсуждения их позиции по украинскому урегулированию. Глава государства рассказал об этом 19 ноября после переговоров в китайском Шэньчжэне.