Европейские страны и Украина не представили Вашингтону собственных предложений, которые могли бы заменить американский подход к прекращению огня и послевоенному урегулированию конфликта. Об этом заявил спецпосланник президента США Джаред Кушнер в интервью Axel Springer.

По словам Кушнера, американская администрация рассчитывает добиться прекращения боевых действий через согласование договорённостей о послевоенном устройстве. Он считает, что именно такая последовательность действий может стать основой для достижения мира.

Спецпосланник сообщил, что Вашингтон обращался к европейским партнёрам и Киеву с просьбой предложить другие способы прекращения конфликта. Однако, по его утверждению, ни одна из сторон пока не представила альтернативного варианта. Кушнер выразил надежду, что работа над американским планом позволит перейти к прекращению огня.

Ранее Джаред Кушнер допустил, что после завершения конфликта на Украине Россия и Соединённые Штаты смогут наладить сотрудничество, которое повлияет на ход мировой истории. Переговорщик связал такую перспективу с тем, каким образом удастся завершить конфликт. По его мнению, важно найти решение, которое позволит Москве и Вашингтону перейти к совместной работе.