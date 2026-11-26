Спецпосланник президента США Джаред Кушнер рассказал о двух вариантах урегулирования конфликта на Украине, которые, по его словам, обсуждаются американской стороной с Москвой. Первый предполагает заморозку боевых действий с последующим прекращением огня и заключением мира, второй — отказ Киева от всего Донбасса в обмен на полноправное членство в НАТО. Об этом он заявил в подкасте главы медиаконцерна Axel Springer Матиаса Дёпфнера, опубликованном на YouTube.

По словам Кушнера, представители США в частном порядке рассматривают с российской стороной множество идей. Среди них, как отметил спецпосланник, выделяются два основных сценария.

«Одно из них — это своего рода заморозка, которая затем приведет к прекращению огня и миру. А второе предложение заключается в том, что Украина фактически отказывается от всего Донбасса и в обмен получает полноправное членство в НАТО», — сказал он.

Кушнер добавил, что Вашингтон поддержит любой вариант, который позволит завершить конфликт. США выступают посредником и не намерены выбирать за участников переговоров, подчеркнул спецпосланник.

Вместе с тем в том же интервью Кушнер заявил, что сейчас американская сторона исходит из предположения, что Украина не вступит в НАТО. «Но, думаю, сейчас мы исходим из предположения, что этого не произойдет», — отметил он.

Ранее Life.ru сообщал, что вступление Украины в НАТО не рассматривается в рамках нынешнего плана урегулирования, а вместо членства в альянсе Вашингтон обсуждает для Киева гарантии безопасности с участием других государств. Кушнер объяснял это тем, что США учитывают многолетние возражения Москвы против расширения НАТО.