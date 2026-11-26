Территориальные разногласия между Москвой и Киевом остаются главным препятствием на пути к урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил спецпосланник президента США Джаред Кушнер в эфире подкаста MD Meets.

По словам американского переговорщика, обсуждение территориального вопроса зашло в тупик. Чтобы выйти из него, Кушнер предложил сосредоточиться на послевоенном устройстве и лишь затем вернуться к разговору о границах.

«Возможно, удастся найти способ, позволяющий обеим сторонам выйти из войны в более выгодном положении с точки зрения политики безопасности», — сказал спецпосланник.

Кушнер выделил пять направлений работы: формирование новой архитектуры безопасности, предоставление гарантий Киеву, восстановление украинской экономики, проведение реформ и решение гуманитарных вопросов. По его мнению, перспективы долгосрочной стабильности позволят сторонам проявить большую гибкость при обсуждении территорий.

Представитель Белого дома также сослался на европейский исторический опыт, который, по его мнению, доказывает возможность достижения прочного мира даже после масштабных вооружённых конфликтов.

Напомним, 20 ноября The Wall Street Journal сообщила, что американские переговорщики обсуждали два сценария урегулирования: вывод ВСУ из Донбасса в обмен на членство Украины в НАТО либо прекращение боевых действий по нынешней линии фронта с предоставлением Киеву гарантий безопасности. Москва выступает против обоих вариантов. Однако впоследствии сам Кушнер исключил вступление Украины в НАТО из нынешних планов урегулирования.