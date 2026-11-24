Прекращение боевых действий на Украине — ещё не главный результат, которого Вашингтон рассчитывает добиться в ходе дипломатических усилий. Куда более масштабной целью может стать восстановление отношений между Россией и европейскими странами. Об этом заявил спецпосланник президента США Джаред Кушнер в интервью журналу New York Magazine.

По мнению американского переговорщика, завершение конфликта должно стать отправной точкой для изменения всей системы взаимодействия Москвы и европейских столиц. Кушнер подчеркнул, что именно преодоление постоянной напряжённости между сторонами он считает наиболее значимым результатом будущих договорённостей.

«Главный приз — не перемирие, а перезагрузка отношений между Россией и Европой, при которой не будет этой постоянной агрессии», — заявил он.

Кушнер также выразил надежду, что в перспективе Москва и европейские государства смогут перейти от конфронтации к практическому сотрудничеству. По его мнению, новые договорённости должны создать условия не только для политического диалога, но и для восстановления деловых связей.

«Возможно, есть способ, при котором люди смогут жить и вести бизнес вместе», — отметил спецпосланник американского президента.

Ранее Life.ru рассказывал, что мирный план Трампа поставил европейские страны перед сложным выбором. В Брюсселе опасаются, что Вашингтон может договориться с Москвой о будущем европейской безопасности без полноценного участия самого Евросоюза. Теперь заявления Кушнера показывают, что американская сторона рассчитывает обсуждать не только завершение конфликта, но и принципиально новый формат отношений России с Европой.