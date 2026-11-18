Попытка Вашингтона добиться масштабного мирного соглашения по Украине обернулась серьёзной дипломатической проблемой для европейских союзников США. Американская администрация предлагает обсуждать не только завершение конфликта, но и будущее всей системы безопасности на континенте. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, теперь европейские лидеры пытаются срочно подключиться к переговорам, одновременно опасаясь испортить отношения с президентом Дональдом Трампом.

По информации агентства, Вашингтон предложил Москве и Киеву рассмотреть новые параметры возможного урегулирования. Они затрагивают деятельность НАТО, размещение военной инфраструктуры и присутствие войск на европейской территории. Таким образом, переговорная повестка выходит далеко за рамки непосредственно украинского конфликта.

Именно такой подход, по оценке Bloomberg, создал для европейских государств непростую ситуацию. Брюссель настаивает на том, что обсуждать более широкие вопросы безопасности следует после прекращения боевых действий. Однако американская сторона стремится продвигать оба направления одновременно, рассчитывая добиться комплексных договорённостей.

Европейские правительства опасаются, что в результате переговоров Вашингтона с Москвой могут быть согласованы решения, непосредственно затрагивающие их интересы. Поэтому в ЕС усилились призывы как можно скорее обеспечить собственное участие в дипломатическом процессе.

При этом европейские лидеры вынуждены учитывать позицию Белого дома. По сведениям агентства, они не хотят вступать в открытое противостояние с администрацией Трампа, поскольку опасаются осложнения отношений с Вашингтоном. Дополнительную неопределённость создаёт возможность того, что американский президент вообще откажется от дальнейшего посредничества, если переговоры не принесут ожидаемого результата.

На этом фоне в европейских столицах обсуждают способы повлиять на содержание будущего соглашения. В частности, некоторые политики предлагают вновь поднять вопрос о перспективах членства Украины в НАТО. Одновременно ЕС стремится добиться того, чтобы любые решения о размещении войск и военной инфраструктуры принимались с учётом позиции самих европейских государств.

Между тем участие Европы в прямых переговорах с Россией пока окончательно не согласовано. Москва ранее заявляла, что сначала европейским представителям необходимо объяснить, какой конструктивный вклад они способны внести в урегулирование. Таким образом, стремление Вашингтона ускорить мирный процесс сопровождается новыми разногласиями вокруг будущей архитектуры безопасности Европы.

Ранее Life.ru рассказывал, что Европа забеспокоилась из-за возможных уступок ради участия в переговорах по Украине. Европейские политики опасаются, что возможность напрямую обсуждать урегулирование с Москвой может потребовать от них пересмотра прежних позиций. При этом в Брюсселе всё настойчивее требуют включить представителей ЕС в переговорный процесс, чтобы решения о будущем европейской безопасности не принимались без их участия.