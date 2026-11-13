Спецпредставитель президента США Джаред Кушнер заявил о подготовке следующего раунда переговоров по украинскому урегулированию и пообещал в ближайшее время раскрыть его график и формат. Об этом он написал в соцсети X.

«Мы рассчитываем в ближайшее время объявить форматы переговоров, график и дополнительные подробности», — сообщил Кушнер.

По словам Кушнера, после многомесячного перерыва удалось восстановить прямой диалог и добиться прогресса в обсуждении позиций сторон. Он также обозначил условия, которые считает необходимыми для устойчивого прекращения боевых действий: гарантии безопасности, механизмы предотвращения столкновений и взаимные обязательства по деэскалации.