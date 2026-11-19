Совет Россия — НАТО может сыграть важную роль в формировании новой системы европейской безопасности. Об этом заявил спецпосланник президента США Джаред Кушнер на пресс-конференции в Берлине.

«В Европе уже есть большая инфраструктура, на основании которой мы можем дальше работать. Такая, как Совет Россия — НАТО», — отметил представитель Вашингтона.

При этом ключевое место в будущей системе, по мнению Кушнера, должно сохранить НАТО. Американский переговорщик выразил надежду, что альянс станет сильнее и сможет обеспечивать мир, не воспринимаясь при этом как источник провокаций.