Спецпосланник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер заявил, что Вашингтон не станет окончательно согласовывать новую систему безопасности в Европе до достижения всеобъемлющего соглашения по Украине. Об этом он написал в соцсети X, комментируя итоги переговоров с Владимиром Зеленским.

«Никакие более широкие договорённости в сфере европейской безопасности не будут окончательно согласованы без учёта озабоченностей Украины в области безопасности. Мы начнём параллельное обсуждение этих взаимосвязанных вопросов, исходя из понимания, что, за исключением гуманитарных мер, ничто не будет окончательно согласовано до достижения всеобъемлющего соглашения», — пишет Кушнер.

Он также сообщил, что следующий раунд переговоров планируется провести с участием европейских представителей. В повестку войдут территориальные разногласия между Россией и Украиной, а также устройство европейской безопасности после завершения конфликта. По мнению спецпосланника, прекращение боевых действий должно сопровождаться гарантиями безопасности, механизмами предотвращения столкновений и взаимными обязательствами по снижению напряжённости.

Ранее Кушнер заявил, что после многомесячного перерыва удалось восстановить прямой диалог и добиться прогресса в обсуждении позиций сторон. Он также обозначил условия, которые считает необходимыми для устойчивого прекращения боевых действий.