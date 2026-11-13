Москва и Киев договорились изменить формат следующего раунда переговоров, пригласив к участию представителей европейских стран. Такое решение позволит вынести на обсуждение не только территориальные разногласия, но и будущую архитектуру безопасности в Европе. Об этом сообщил американский представитель Джаред Кушнер.

«Обе стороны теперь согласились расширить следующий раунд переговоров, включив в него наших европейских партнёров», — пишет Кушнер.

По его словам, европейское участие должно помочь согласовать подходы к послевоенному устройству региона. В числе ключевых тем он назвал гарантии безопасности, механизмы предотвращения столкновений и взаимные обязательства по снижению напряжённости. Кушнер считает, что без таких договорённостей прекращение боевых действий не сможет стать устойчивым, а риск нового конфликта останется высоким.

Ранее спецпредставитель США Стив Уиткофф заявил, что американский лидер Дональд Трамп намерен добиваться прекращения конфликта на Украине и поручил своей переговорной команде приложить для этого все усилия. Он подчеркнул, что соответствующая задача поставлена перед ним и Джаредом Кушнером.