Президент России Владимир Путин готов к мирному урегулированию украинского конфликта, если стороны смогут согласовать приемлемые условия. В этом убеждены американские переговорщики Джаред Кушнер и Стив Уиткофф, которые ранее лично обсуждали этот вопрос с российским лидером. Об этом Кушнер заявил журналистам во время трёхсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби.

По словам представителя Вашингтона, европейские политики регулярно интересуются, действительно ли Москва заинтересована в завершении конфликта. Американская сторона, опираясь на собственные контакты с Путиным, считает, что основания для достижения договорённостей существуют.

«Большинство вопросов европейцев касаются того, действительно ли Россия и президент Путин готовы к миру. Из того, что мы со Стивом от Путина слышали, мы можем довольно уверенно говорить — «да», при надлежащих условиях», — заявил Кушнер.

При этом, как отметил переговорщик, аналогичные сомнения есть и у российской стороны. По его словам, Москва также интересуется, насколько искренне Украина и европейские государства стремятся к мирному урегулированию.

Кушнер подчеркнул, что в ходе предварительных контактов Вашингтону удалось выявить основные разногласия между сторонами и несколько сократить их. Американская делегация подготовила предложения, которые рассчитывает обсудить непосредственно на переговорах в ОАЭ.

Ранее Life.ru сообщал, что секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу оценил усилия Дональда Трампа и его команды по урегулированию украинского конфликта. По словам Шойгу, Москва видит реальную заинтересованность американской администрации в поиске дипломатического решения и ценит предпринимаемые Вашингтоном шаги. Соответствующее заявление он сделал 9 ноября на встрече секретарей советов безопасности стран СНГ.